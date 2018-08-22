Падіння гривні відновилося – на скільки зріс курс долара

Ккурс куплі готівкового долара в українських банках виріс на 13 копійок.
У середу, 22 серпня, середній курс куплі готівкового долара в українських банках, у порівнянні з вівторком, виріс на 13,0 коп до 27,6703 грн.
Середній курс продажу американської валюти виріс на 14,67 коп – до 28,0290 грн. Максимальний курс купівлі американської валюти склав 27,85 грн, мінімальний курс продажу – 27,9 грн.
Середній курс купівлі євро виріс на 26,43 коп і становить 31,7533 грн, середній курс продажу виріс на 33,53 коп до 32,4267. Продати євро найдорожче можна за 32,0 грн, купити найдешевше – також за 32,0 грн.
Читайте: Як світове зростання курсу долара вдарить по гривні
До слова, в Нацбанку України спрогнозували коливання курсу долара перед виборами в Україні в 2019 році.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+