Падіння гривні відновилося – на скільки зріс курс долара

Ккурс куплі готівкового долара в українських банках виріс на 13 копійок.

У середу, 22 серпня, середній курс куплі готівкового долара в українських банках, у порівнянні з вівторком, виріс на 13,0 коп до 27,6703 грн.

Середній курс продажу американської валюти виріс на 14,67 коп – до 28,0290 грн. Максимальний курс купівлі американської валюти склав 27,85 грн, мінімальний курс продажу – 27,9 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 26,43 коп і становить 31,7533 грн, середній курс продажу виріс на 33,53 коп до 32,4267. Продати євро найдорожче можна за 32,0 грн, купити найдешевше – також за 32,0 грн.

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До слова, в Нацбанку України спрогнозували коливання курсу долара перед виборами в Україні в 2019 році.