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Після вбивства патрульного у Харкові з’являться спеціальні бронегрупи

Після перестрілки у Харкові, в результаті якої загинув патрульний, поліцейським видадуть бронежилети четвертого класу і автоматичну зброю.

Про це повідомляється на сайті Нацполіціі у Харківській області.

Сьогодні у Харкові пройшла церемонія прощання з поліцейським Дмитром Кирієнко, який загинув у результаті стрілянини біля харківської міської ради.

– Ми будемо зміцнювати наші сили, щоб уникнути в майбутньому трагічних втрат серед особового складу. Тому найближчим часом патрульним будуть видані бронежилети четвертого класу і автоматичну зброю, – вказав заступник голови Національної поліції Олександр Фацевіч.

За його словами, так звані “бронегрупи” реагуватимуть на ті виклики, де є загроза життю людей.

– Я дав доручення керівнику ГУНП у Харківській області, і вже сьогодні будуть посилені наряди працівниками поліції з автоматичною зброєю, які нестимуть службу в місті Харкові, – сказав він, додавши, що ці групи працюватимуть окремими екіпажами.

Ці бронегрупи діятимуть постійно і чергуватимуть у Київському, Шевченківському та Московському районах Харкова.

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Нагадаємо, дружину чоловіка, який відкрив стрілянину у Харківській міськраді, знайшли мертвою.

ФотоYaroslav Veretin/Dreamstime.com, Національна поліція

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