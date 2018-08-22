Початок навчального року: на Донбасі оголосили безстрокове припиненню вогню

Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв’язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня 2018 року.

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Так, сторони зобов’язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню.

– Задля моніторингу сторони також зобов’язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату, – пише Оліфер.

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Постійне і стале припинення застосування зброї на Донбасі має супроводжуватись моніторингом та верифікацією з боку СММ ОБСЄ в режимі 24/7 та наданням гарантій безпеки, насамперед, з боку РФ.

Робота СММ ОБСЄ повинна відбуватися, в тому числі, вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону зі створенням безпекових зон у цих прикордонних ділянках, а також в районі, вільному від важких озброєнь та військової техніки в межах н.п. Кальміуське, Кумачово, Саханка, Новоазовськ.

Особливо гостро стоїть питання повернення до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Нагадаємо, за минулу добу ворог 24 рази відкривав вогонь по ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил, у тому числі 4 рази – із забороненого озброєння. Двох військових поранено.