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Погода в Україні на сьогодні, 22 серпня (КАРТА)

Сьогодні на всій території України очікується суха та сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найспекотніше традиційно буде на півдні країни – до +31, на градус нижче на Закарпатті.

У східних областях +28, у центрі – від 26 до 28 градусів тепла.

На заході та півночі переважно +25, місцями не вище +23.

У Києві сьогодні без опадів, протягом дня до 25 вище нуля.

Читайте: Спека чи грози – погода на тиждень в Україні

Раніше ми писали, якою буде погода на День незалежності України.

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