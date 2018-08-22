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Репетиція параду до Дня Незалежності: у Києві знову перекриють ряд вулиць

Сьогодні у Києві у ході генеральной репетиції військового параду до Дня Незалежності перекриють частину центральних вулиць.

Так, з 19 години вечора рух транспорту буде повністю заборонений на вулиці Великій Васильківській, Бессарабській площі, Хрещатику, Майдані Незалежності та Європейської площі.

А поки військова техніка рухатиметься у бік центру, з 18 години частково обмежать рух ще й проспектом Перемоги, Повітрофлотським мостом, вулицею Чорновола та Жилянською.

З 15 години і до завершення репетиції параду зміниться й розклад руху громадського транспорту. Актуальний розклад і маршрут можна перевірити на сайті Київпастрансу.

Тому радимо усім заздалегідь планувати свої маршрути, і за можливості користуватися метро, а не наземним транспортом.

Читайте: День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ

До речі, раніше ми писали, куди піти у Києві на День незалежності.

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