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США попередили Москву про відповідь за Сенцова

Сполучені Штати вчергове зажадали від Росії звільнити українського кінорежисера Олега Сенцова, засудженого російським судом за терористичну діяльність у Криму.

– Сполучені Штати глибоко стурбовані погіршенням здоров’я (Сенцова. – Ред.), і вкотре вимагають від Росії негайно звільнити його та інших українських громадян, що незаконно ув’язненні в Росії, – йдеться у заяві Держдепу в зв’язку зі 100 днями голодування, оголошеного Сенцовим, пише Інтерфакс-Україна.

У заяві наголошується, що Вашингтон “занепокоєний у зв’язку з можливою смертю невинної людини в російській в’язниці”.

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– Ми сподіваємося, що російська влада звільнить Сенцова, щоб уникнути трагедії, що неминуче виллється у заклики притягнути до відповідальності тих офіційних представників, які мають до цього відношення, – попереджає держдеп США.

Як повідомлялося, у Росії заявили, що будуть примусово годувати Олега Сенцова.

Фото: УНІАН

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