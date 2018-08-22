Сили ООС знищили двох окупантів, серед наших є поранені

За добу ворог 24 рази відкривав вогонь по ЗСУ в районі проведення операції Об’єднаних сил, у тому числі 4 рази – із забороненого озброєння. Двох військових поранено.

Російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із озброєння БМП, повідомляє прес-центр ООС.

Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм.

Зокрема, бойовики обстріляли Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївку, Новомихайлівку, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

Міномети 120-го калібру окупанти застосували поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм обстріляли Авдіївку та Чермалик.

Протягом ночі вороги 4 рази відкривали вогонь у районі Павлополя, Лебединського та Водяного.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще одного поранено.

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Нагадаємо, що сили ООС відтіснили бойовиків на Донбасі і взяли під контроль більше десяти квадратних кілометрів “сірої зони”.

Фото: Міноборони