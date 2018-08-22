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У “ДНР” полюють на “українське підпілля”: затримано більше 100 осіб

У пошуках нібито українських диверсантів бойовики “ДНР” затримали понад 100 осіб.

Бойовики на Донбасі

Про це повідомив у Facebook керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

– У ряді районів Донецька, Горлівки і Макіївки співробітники “МДБ ДНР” спільно з “військової комендатурою” і “МВС ДНР” провели масштабну операцію з пошуку “українських ДРГ” і “українського підпілля”. У ході фільтраційних заходів затримано більше 100 осіб для “перевірки та з’ясування особи”, – написав він.

За словами Тимчука, подібні заходи проводилися бойовиками в районах, що безпосередньо прилягають до лінії фронту і поблизу “військових об’єктів”.

Читайте: Окупанти готують “мобілізацію” на Донбасі – розвідка

Нагадаємо, що сили ООС відтіснили бойовиків на Донбасі і взяли під контроль більше десяти квадратних кілометрів “сірої зони”.

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