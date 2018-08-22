Українці без лічильників на газ з 1 жовтня не отримають субсидії

Кабмін скасував субсидії на газ для споживачів без лічильників.

Кабінет міністрів України прийняв рішення не надавати з 1 жовтня субсидії на природний газ для споживачів без газових лічильників.

– Пільги та субсидії на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу з 1 жовтня 2018 года… не надаються споживачам, які не забезпечили самостійного встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) і письмово відмовилися від їхнього встановлення за рахунок державного бюджету або власних коштів операторів газорозподільних систем, – йдеться у постанові Кабміну.

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До слова, в Україні запрацював Державний реєстр субсидіантів.