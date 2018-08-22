Ураган у дії: ЗСУ знищили цілі “ворога” в морі

ЗСУ провели тактичні навчання із застосуванням РСЗВ Ураган.
21 і 22 серпня ракетні артилерійські підрозділи Військово-морського флоту ЗСУ провели тактичні навчання з практичним застосуванням реактивних систем залпового вогню Ураган.
Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ.
Згідно з повідомленням, під час стрільб військові відпрацьовували дії під час виконання завдань із вогневого ураження з берегової ділянки морських цілей противника.
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Відзначається, що командири реактивних підрозділів підвищили свої практичні навички в організації та забезпеченні бойових дій, а також взаємодію з іншими підрозділами та Державною прикордонною службою.
Нагадаємо, раніше ЗСУ успішно випробували Урагани під час навчань підрозділів реактивної артилерії.
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