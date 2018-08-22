В Україні переглянуть тарифи на електроенергію для населення

НКРЕКП готується переглянути тарифи на електроенергію для населення.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг готується переглянути тарифи на електроенергію для населення через перехід на ринкову модель у галузі, повідомляє AIF.ua.

Наразі точно невідомо, очікує населення підвищення, чи зниження цін на електроенергію.

– Споживач отримає нові платіжки, з іншими цінами, з новими невідомими йому назвами компаній. Інформацію про якісь зміни, я знайшла тільки у трьох енергокомпаній на сайтах. Процес, на жаль, не став прозорим для споживача, щоб він зрозумів, що погіршення його стану не відбудеться, – сказала секретар конкурсної комісії з відбору членів НКРЕКП Світлана Голікова.

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До слова, Кабінет міністрів скасував субсидії на газ для споживачів без лічильників.