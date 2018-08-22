В Україні заборонили переселенцям брати участь у місцевих виборах

Верховний суд прийняв рішення, що право на участь у місцевих виборах мають лише ті громадяни України, які постійно проживають на відповідній території і мають реєстрацію постійного проживання на території відповідного населеного пункту.

Це рішення ухвалив Верховний Суд, після розгляду в касаційному порядку адміністративної справи за позовом Відділення ведення Державного реєстру виборців про поновлення виборчих прав.

– Позивач просила визнати незаконним рішення відповідача про відмову в задоволенні заяви про зміну виборчої адреси у Державному реєстрі виборців, зобов’язати відповідача внести такі дані згідно з відомостями про місцезнаходження позивача, що зазначені в довідці про реєстрацію позивача як внутрішньо переміщеного особи, – йдеться в повідомленні.

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Позивач просила включити її в список виборців на місцевих виборах і отримала відмову. Вона була обґрунтована тим, що позивач не надала для ознайомлення документи, які підтверджують її приналежність до даної території.

– Апеляційний суд, скасувавши рішення суду першої інстанції, ухвалив постанову про відмову в задоволенні позовних вимог, – наголошується в повідомленні.

Верховний Суд погодився з рішенням апеляційного суду з тих підстав, що право голосу на виборах депутатів міської ради, вибори міського голови мають громадяни України, які мають право голосу відповідно до ст. 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади і проживають у межах відповідного виборчого округу.

Разом з тим, зареєстроване місце проживання не повинно бути тимчасовим.

Фото: РБК-Україна.