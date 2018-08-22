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В Україні запустили Державний реєстр субсидіантів

В Україні запрацював Державний реєстр субсидіантів, який створювався близько 6 місяців.

Заява на субсидію

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про початок роботи в Україні Державного реєстру субсидіантів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Даний реєстр створювався впродовж півроку і тестувався кілька місяців, – сказав Рева.

За його словами, реєстр доступний з 1 липня для всіх громадян України. У ньому відображається інформація, беручи до уваги закон про захист персональних даних.

Читайте: Як отримати субсидію після звільнення або зміни роботи

Міністр додав, що реєстр має спростити безліч процедур, пов’язаних з системою субсидій.

До слова, в разі підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.

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