В Україні запустили Державний реєстр субсидіантів

В Україні запрацював Державний реєстр субсидіантів, який створювався близько 6 місяців.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив про початок роботи в Україні Державного реєстру субсидіантів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Даний реєстр створювався впродовж півроку і тестувався кілька місяців, – сказав Рева.

За його словами, реєстр доступний з 1 липня для всіх громадян України. У ньому відображається інформація, беручи до уваги закон про захист персональних даних.

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Міністр додав, що реєстр має спростити безліч процедур, пов’язаних з системою субсидій.

До слова, в разі підвищення ціни на газ для населення громадяни України зможуть розраховувати на допомогу у вигляді субсидій.