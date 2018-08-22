Видатні українці сучасності: зірки програмування, медицини та футболу

Напередодні Дня незалежності ми продовжуємо цикл матеріалів, присвячених найяскравішим сторінкам та постатям України. Сьогодні у підбірці Фактів ICTV українці, що стали яскравими учасниками життя нашої країни.

Нинішній рейтинг до 27 річниці незалежності України, присвячується видатним діячам різних галузей. У ньому – 7 українців, якими нація пишається.

А ще не обійдеться без ложки дьогтю. Ми підготували інформацію про 2 уродженців України, які, якщо не країну, то себе точно знеславили.

7 видатних українців незалежної України

Наука, мистецтво та спорт. Наші співвітчизники здобули успіх в усіх сферах життя. Тож далі – лише невеличка частина тих, ким Україна може пишатись.

Ліна Костенко

Мужність, вірність принципам та майстерне слово характеризують талановиту поетесу. Творчість Ліни Костенко вивчають у школах. Її вірші стали сучасною класикою. В радянську добу вона не публікувалась, адже підтримувала дисидентів.

З часом Костенко не втратила свого характеру. В часи незалежності вона відмовилась від звання Героя України. Творчий доробок поетеси включає збірки, відому поему Маруся Чурай та романи Берестечко і Записку українського самашедшого.

ТалантЛіни Костенко визнаний не лише на Батьківщині, де її творчі вечори збирають небачені для літературних діячів аншлаги. Джорджтаунський університет США нагородив поетесу премією за збірку Сад нетанучих скульптур.

Богдан Ступка

На рахунку геніального актора понад 100 ролей у кіно і близько 50 – у театрі. За свою неперевершену гру Ступка був удостоєний численних радянських, а згодом українських та міжнародних нагород.

Зокрема, у 2008 році він здобув нагороду Римського кінофестивалю за найкращу чоловічу роль у фільмі Серце на долоні.

Богдан Ступка 17 років віддав сцені Львівського драматичного театру імені Заньковецької. Ще вдвічі довше пропрацював у Київському драматичному театру імені Франка, де і завершив кар’єру художнім керівником. Найвідоміші ролі актора історичні: Богдан Хмельницький, Тарас Бульба і Тарас Шевченко.

Микола Амосов

Всесвітньо відомий лікар Микола Амосов створив фундамент вітчизняної серцево-судинної хірургії. Віртуозний хірург почав працювати ще під час Другої світової війни. Тоді він провів понад 4 тисячі операцій.

Амосову належить одразу кілька серйозних досягнень в хірургії. Він зробив перше в СРСР протезування мітрального клапана серця та провів перші в Україні операції при пороках серця.

До скарбниці лікаря належить і світова першість у розробці антитромботичних протезів серцевих клапанів. Пізніше подібні операції врятували десятки тисяч життів.

Роботи Амосова в галузі кардіохірургії, біокібернетики, лікуванні туберкульозу визнані та використовуються на Заході, у США та Японії.

Валерій Лобановський

Один з кращих футболістів, яких знала Україна. У складі київського Динамо Лобановський двічі вигравав Кубок володарів кубків (1975, 1986) і Суперкубок УЄФА (1975). А будучи головним гравцем збірної СРСР, у 80-х футболіст привів команду до звання віце-чемпіона Європи.

Завдяки таланту Валерія Лобановського, Динамо незалежної України змогло прорватись у півфінал Ліги чемпіонів, обійшовши Барселону. Донині те досягнення 90-х років жодна вітчизняна команда не змогла наздогнати.

Як тренер, Лобановський створив власну систему тактики гри, яку оцінив весь світ. У 2013 році видання World Soccer включило Лобановського до десятка найкращих тренерів в історії футболу.

Макс Левчин

Вихідець з київської родини, що емігрувала до США у 1991 році, Левчин став одним з успішних ІТ-розробників Силіконової долини. У середині 2000-х Максиміліан створив революційну систему електронних переказів PayPal, яка вирізняється безпекою фінансових операцій.

Згодом розробник продав своє творіння і продовжив шлях у програмуванні. Після купівлі компанією Google одного зі створених ним додатків, Левчин став віце-президентом з розробки всесвітньо відомого пошуковика.

Свого часу успіхи Левчина в ІТ-галузі піднесли його на 25 місце у списку найуспішніших бізнесменів молодше 40 років за версією Fortune.

Леонід Каденюк

Перший космонавт України. Простий хлопчик з Чернівецької області з дитинства мріяв підкорити космос. Вже у дорослому житті він продовжив йти до своєї мрії. Спочатку пройшов підготовку, потрапивши до загону радянських космонавтів.

Пізніше він здобув кваліфікацію льотчика-випробувача та космонавта-випробувача. Значна частина кар’єри Каденюка пройшла у небі, щоправда на борту літаків. Загалом, українець налітав 2400 годин.

Вже у незалежній Україні весь цей досвід знадобився Леоніду Каденюку, коли він вирішив взяти участь у відборі команди для шаттлу Колумбія. Успішне проходження конкурсу зробило його першим і поки що єдиним космонавтом незалежної України.

Борис Патон

Син засновника вітчизняної школи зварювання, здається, просто не міг не піти по стопам батька. Патон є незмінним керівником української Академії наук та Інституту електрозварювання.

Науковець взяв участь у створенні низки технологій, без яких не можна уявити сучасне виробництво та машинобудування. Серед них — автоматичне зварювання під флюсом та електрошлакове зварювання.

Завдяки розробкам Патона стало можливим застосування зварювання у відкритому космосі та зварювання живих тканин, яке було визнано на світовому рівні, як безпрецедентно дієвий метод у хірургії.

Українці, за яких соромно

На жаль, багатогранна нація має і антигероїв. Становлення країни – це складний час, коли проявляються не тільки таланти, а і не найкращі чесноти.

Андрій Артеменко

Колишній народний депутат, який запропонував своєрідне вирішення проблеми анексії Криму. В той час, як офіційна Україна намагається застосувати усі канали для нагадування про те, що півострів незаконно окупувала Росія, Артеменко запропонував здати територію в оренду агресору на 50 чи 100 років.

Цю пропозицію політик передав у вигляді плану укладення миру між Україною та Росією особистому адвокату Дональда Трампа. Той, у свою чергу, відправив документ раднику президента США з нацбезпеки.

В результаті, Гепрокуратура ініціювала процедуру позбавлення Артеменка українського громадянства. У 2017 році Петро Порошенко підписав відповідний указ.

Кирило Вишинський

Керівник українського осередку РІА Новини, що належить російському РІА Новини, Вишинський став відомий широкому загалу навесні цього року, коли в його офісі та квартирі співробітники СБУ знайшли російський паспорт на його ім’я та державні нагороди з РФ.

Пізніше стало відомо, що після анексії Криму медійник разом з іншими журналістами створював матеріали, що виправдовували захоплення півострову Росією. Потім свою увагу Вишинський зосередив на інформаційній підтримці терористичних організації “ЛНР” та “ДНР”.

Проти Кирила Вишинського правоохоронці відкрили кримінальну справу за державну зраду. У відповідь той заявив, що відмовляється від українського громадянства та попросив захисту у Володимира Путіна.

Як бачимо, Україна – багата земля на таланти, та має при цьому темні сторінки в своїй недовгій історії незалежного життя. Однак, їх наявність – не привід соромитись, а лише тло, на якому ще яскравіше виблискують самородки-таланти.

Фото: УНІАН, twitter

Яна Семенюк