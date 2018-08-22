Як кияни махлюють з оплатою проїзду

Після того, як квиток на проїзд у громадському транспорті в Києві здорожчав до 8 гривень, деякі пасажири навіть вигадали схеми використання одного квитка кількома людьми, аби було дешевше.

Пасажири скаржаться на низьку якість надання транспортних послуг. Усі хочуть покращення, але не хочуть платити. Махлюють і пасажири, і перевізники.

Кондуктори могли продати вже закомпостований, використаний квиток, який залишають інші пасажири. Водії інколи після 11 вечора не видавали паперові квитки. А пасажири купують та перепродають квитки.

– При вході в автобус інший пасажир, який вже закомпостував квиток, запропонував мені придбати його за 4 гривні. При тому, що новий коштує 8 гривень. Вигода очевидна, – розповідає киянин Антон Сененко.

Разом із підприємливими пасажирами можна знайти і нечистого на руку контролера-касира, який не дає разові квитки або продає вже закомпостовані.

– Звичайно, ми проводимо рейди. Контролери громадського транспорту також своїм завданням мають не тільки перевірку безоплатного проїзду, але і фінансову дисципліну водія, який також може продавати квитки, і роботу контролера-касира, – розповідає начальник Служби організації збору та обліку виручки КП Київпастранс Олександр Вавринчук.

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Чи допомагають рейди Київпастрансу боротися із порушниками, дивіться у сюжеті Ранку у Великому Місті:

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Нагадаємо, слідом за Києвом у Дніпрі проїзд у транспорті здорожчає вдвічі.