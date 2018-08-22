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Факти / Україна / ЄСПЛ визнала незаконним мораторій на землю/

ЄСПЛ визнала незаконним мораторій на землю

22 серпня набуває чинності рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Про це йдеться у повідомленні компанії EasyBusiness, передає Європейська правда.

Рішення прийнято у рамках так званої справи Зеленчук і Цицюра проти України. Суд постановив, що держава не забезпечила справедливий баланс між загальними інтересами суспільства та майновими правами заявників.

– Уже сьогодні українські землевласники, які хочуть захистити свої майнові права (обмежені внаслідок мораторію), зможуть посилатися у своїх позовах на рішення ЄСПЛ, – йдеться у повідомленні.

Відповідно до Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, рішення ЄСПЛ стають джерелом права в Україні, з моменту, як пройде тримісячний термін з дати винесення рішення.

– У разі продовження мораторію ЄСПЛ буде присуджувати компенсацію майнових втрат для позивачів, – йдеться у повідомленні.

На думку компанії, мораторій не тільки порушує конституційні права семи мільйонів українських землевласників, позбавляючи їх права розпоряджатися своєю законною власністю, а й призводить до значних негативних наслідків для економіки.

Відповідно, була створена платформа, на якій кожен може захистити свої майнові права, подавши позов до ЄСПЛ.

Читайте: Попри мораторій! Де, як і чому в Україні нелегально скуповують землю

До речі, Факти ICTV писали, чому варто зняти мораторій на продаж землі та скільки коштуватимуть наші чорноземи через 10 років.

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