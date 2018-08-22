Звільнення і реорганізація: на Пенсійний фонд чекає ряд змін

Сьогодні Кабмін прийняв постанову, згідно з якою витрати з бюджету на утримання Пенсійного фонду будуть істотно скорочені.

Проект носить назву Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України, передає АиФ.

Так, документом передбачена реорганізація територіальних органів ПФУ у 15 областях, у контексті їх об’єднання у районах і містах.

Також проектом передбачаються масштабні звільнення у фонді – 1372 співробітника ПФУ будуть звільнені, з них 1321 займають посади державних службовців.

Читайте: Пенсія чи зарплата? В Україні вирішили, як бути з працюючими пенсіонерами

До речі, Факти ICTV писали, що Кабмін розглядає питання про підвищення пенсій колишнім колгоспникам, які мали стаж, але виплати були копійчані.