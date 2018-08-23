33-градусна спека і похолодання: прогноз погоди на вихідні (КАРТА)

У вихідні, 25 та 26 серпня, в Україні переважатиме суха та сонячна погода. Лише на заході можливі дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у суботу, 25 серпня, дощі очікуються лише на заході країни.

У цих областях денна температура коливатиметься від +24 до +29, на Закарпатті +30.

На півночі, у центрі та на сході – не вище +29.

Справжня спека очікується на півдні – до +33.

У Києві переважно без опадів, вночі 13-15, а вдень 27-29 вище нуля.

У неділю, 26 серпня, спека посилиться, лише на заході очікуються опади, а також зниження температури місцями до +23.

У південних областях незмінні +33, на сході та у центрі – на градус нижче.

На півночі прогнозують до +31.

У столиці сухо, вночі 16-18, вдень 29-31 градус тепла.

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