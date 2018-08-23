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Бойовики відкрили вогонь по бійцям ЗСУ – 4 загиблих, 7 поранених

Поблизу Кримського Луганської області внаслідок бою загинули четверо українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Бойовики з опівночі 23 серпня до 13.00 дня 12 разів прицільно обстрілювали позиції українських військових.

З 05.25 ранку бойовики протягом понад двох годин обстрілювали бійців поблизу Кримського на Луганщині. В цей же час під вогонь потрапили позиції українських військових біля Новотошківського.

Близько 06.00 ранку бойовики, обстрілюючи з артилерії та мінометів, підійшли до передових позицій однієї з механізованих бригад в районі Кримського. Бойовики спробували захопити спостережні пости українських бійців уздовж Бахмутської траси.

– Командуванням бригади для відсічі нападу застосовано резерви та нанесено вогневе ураження, внаслідок чого атака противника була відбита. Втрати противника уточнюються, — заявили в Міноборони.

За словами президента України, у ході відбиття атаки “8 бойовиків були знищені, більше 11 – поранені”. ЗСУ же “повністю відновили лінію зіткнення”.

– З доповіді генерала Наєва, командувача Об’єднаними силами, який щойно був озвучений: стабільність відновлена, українська земля захищена, і народ України може твердо покластися на Збройні сили України, – сказав Порошенко.

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До речі, Петро Порошенко вибачився за те, що в 2014 році помилився, заявивши про швидке завершення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

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