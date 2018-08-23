Британські дипломати станцювали з нагоди Дня незалежності України

Посольство Великої Британії в Україні підготувало спеціальне відеопривітання, в якому дипломати виконали український танець під сопілку на центральних вулицях столиці.

Відеопривітання Посольство оприлюднило на Facebook.

– Посольство Великої Британії і посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності і бажають мирного і стабільного майбутнього року, – йдеться у привітанні.

Як повідомили у диппредставництві, рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танцем британського військового, який він виконав під волинку після Параду на Хрещатику. Тому цього року співробітники дипмісії вирішили станцювати – український танець.

У посольстві зазначили, що деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте всі ретельно готувалися, репетирували і танцювали під мелодію флейти з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga.

Співробітники дипмісії подякували хореографам Варварі Дорошенко і Кирилу Мотінову за постановку танцю та Олені Дідик – за костюми.

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До речі, лідери країн світу почали надсилати на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.