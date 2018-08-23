PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Британські дипломати станцювали з нагоди Дня незалежності України/

Британські дипломати станцювали з нагоди Дня незалежності України

Посольство Великої Британії в Україні підготувало спеціальне відеопривітання, в якому дипломати виконали український танець під сопілку на центральних вулицях столиці.

Відеопривітання Посольство оприлюднило на Facebook.

– Посольство Великої Британії і посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності і бажають мирного і стабільного майбутнього року, – йдеться у привітанні.

Як повідомили у диппредставництві, рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танцем британського військового, який він виконав під волинку після Параду на Хрещатику. Тому цього року співробітники дипмісії вирішили станцювати – український танець.

У посольстві зазначили, що деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте всі ретельно готувалися, репетирували і танцювали під мелодію флейти з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga.

Співробітники дипмісії подякували хореографам Варварі Дорошенко і Кирилу Мотінову за постановку танцю та Олені Дідик – за костюми.

Читайте: Довжиною у 3 км! У Києві розгорнули найбільший прапор України

До речі, лідери країн світу почали надсилати на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Прапор України
Синьо-жовтий або жовто-блакитний: історія і суперечки про прапор України
День незалежності 2018: чи знаєте ви географію України – ТЕСТ
Пліч-о-пліч з чоловіками: жінки пройдуть стройовим кроком на параді до Дня незалежності
Парад до Дня незалежності України
Парад до Дня незалежності: привід для гордості чи пережиток минулого
Ан-178
Новий Ан-178 прикрасить парад на День незалежності
На День Незалежності метро працюватиме довше
Поліція, нацгвардія та спецпризначенці: як охоронятимуть правопорядок на День незалежності
Парад на День незалежності України 2018: військові 15 країн і 250 одиниць техніки
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка