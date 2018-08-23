День незалежності 2018: коли приходити на парад і що краще не брати

Цього року військовий парад до Дня незалежності стане однією з найбільших подій свята.

Факти ICTV розкажуть вам, коли варто приходити на парад до Дня незалежності і що варто брати з собою, щоб не виникло проблем.

Входи в метро на станції Майдан незалежності перекриють, тому виходити доведеться на станції Площа Льва Толстого або Театральна та добиратися звідти до місця проведення параду пішки.

Можна дістатися до центру столиці й на іншому громадському транспорті, але варто пам’ятати, що багато вулиць міста будуть перекриті, а тому й маршрут варто обирати розумно. Початок параду запланований на 10.00, але для того, щоб зайняти зручне місце і нічого не пропустити, краще прийти за годину до його початку.

Читайте: До Дня незалежності: британські дипломати станцювали український танок

Щоб у вас не виникло проблем з поліцією, краще взяти з собою документи, які підтверджують вашу особистість.

Не варто бути на парад в нетверезому вигляді або брати з собою алкоголь. Також не варто нести з собою зброю і навіть скляні пляшки, оскільки вас можуть просто не пустити на захід.

Дітей до 14 років краще взагалі не брати в місця масового скупчення людей, оскільки вони можуть легко загубитися у натовпі.

На парад не варто брати з собою велику кількість грошей або дорогі речі, адже на масових заходах часто орудують злодії. Крім того, не варто приносити заборонену символіку і символіку сексуальних меншин, щоб не спровокувати бійку.

До слова, погода на День незалежності обіцяє бути сонячною і спекотною по всій території України, крім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Чернівецької областей.