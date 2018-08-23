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День незалежності 2018: у Донецьку розклеїли привітання

В окупованому Донецьку розвісили листівки з привітанням до Дня незалежності України.

Про це повідомляє Радіо.Свобода.

Місцеві жителі поширюють фото, які підтверджують наявність синьо-жовтих постерів в районах міста.

Листівки помітили біля будівлі Калінінського районного виконкому, на бульварі Шевченка, біля торгового центру Амстор.

Проукраїнська символіка також з’явилася в таких окупованих містах як Шахтарськ, Єнакієве та біля населеного пункту Жданівка.

Читайте: Куди піти у Києві на День незалежності: афіша заходів

До слова, співробітники посольства Великої Британії до Дня незалежності України записали відео, на якому вони виконують український народний танець і вітають українців зі святом.

Фото: Mariana Pietsukh

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