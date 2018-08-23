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День незалежності України 2018 (ОНЛАЙН)

День незалежності України у 2018 році традиційно відзначають 24 серпня. У цей день нашій державі виповнюється 27 років.

Святкування Дня незалежності України 2018 та парад у Києві Факти ICTV покажуть в онлайн-трансляції у відео і текстовому форматі.

У 1991 році Верховна Рада Української Соціалістичної Республіки ухвалила Акт проголошення незалежності України.

З нагоди свята, на центральній вулиці Києва, на Хрещатику, о 10.00 відбувся традиційний військовий парад.

У 2018 році українцям на параді покажуть нову і модернізовану техніку. Також участь у військовому параді до Дня Незалежності візьмуть 18 підрозділів з інших країн.

Зі зверненням до нації виступить президент України Петро Порошенко. До слова, глава держави привітав українців з Днем державного прапора.

Відзначимо, що у зв’язку зі святом українці відпочиватимуть три вихідних поспіль – з 24 по 26 серпня.

Читайте: День незалежності 2018: чи знаєте ви історію України? – ТЕСТ

До слова, у Києві 24 серпня під час проведення урочистих і святкових заходів рух транспорту буде обмежено.

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