До Дня незалежності: британські дипломати станцювали український танок

Співробітники посольства Великої Британії до Дня незалежності України записали відео, на якому вони виконують український народний танець і вітають українців зі святом.
Відео опубліковано на Facebook сторінці посольства.
– Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте всі ретельно готувалися, репетирували і танцювали під мелодію флейти з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga, – кажуть у посольстві.
У коментарі до відеозапису відзначається, що посольство Великої Британії і посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем незалежності і бажають мирного і стабільного майбутнього року.
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Британські дипломати станцювали український танок до Дня Незалежності України Посольство Великої Британії підготувало спеціальне танцювальне відео-привітання. Рік тому британські дипломати, як і тисячі українців, були вражені танком британського віськового, який він виконав під волинку після Параду на Хрещатику. Тож цього року співробітники дипмісії вирішили також станцювати – український танок."Деякі дипломати займалися танцями з дитинства, для інших це стало особистим викликом, проте усі старанно готувалися, репетирували та танцювали під мелодію сопілки з пісні молодої української співачки Alina Pash – Bitanga", – зазначили у посольстві.Посольство Великої Британії та посол Джудіт Гоф вітають українців з Днем Незалежності та бажають мирного та стабільного наступного року. Дякуємо хореографам Варварі Дорошенко та Кирилу Мотінову за постановку танка та Olenka Didyk за костюми.#ДеньНезалежності
Опубліковано British Embassy, Kyiv Четвер, 23 серпня 2018 р.
Нагадаємо, лідери країн світу почали надсилати на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.