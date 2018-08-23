Довжиною у 3 км! У Києві розгорнули найбільший прапор України

У Києві до Дня державного прапора України встановили національний рекорд України Найдовший державний прапор України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Довжина прапору України сягає 2700 метрів, кожні 100 метрів символізують рік незалежності України.

Стяг розгорнули уздовж проспекту Миколи Бажана від вулиці Лариси Руденко до Харківської площі.

– Це ініціатива громадськості. Довжина прапора – 2 км 700 метрів. Прапор розгорнуто в Дарницькому районі столиці від вулиці Руденко до Харківської площі, – зазначив керівник апарату Дарницької РДА Микола Калашник.

Участь у встановленні рекорду взяли всі охочі українці.

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До речі, раніше ми публікували ретро-кадри з 1990-го, як над Україною замайорів синьо-жовтий прапор.

ФОТО: Укрінформ/Євген Любімов