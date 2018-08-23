Кучма: Зупинити війну може тільки той, хто її розпочав

Леонід Кучма охарактеризував головні здобутки України за роки незалежності та розповів, від чого залежить завершення війни на Донбасі.

Другий президент Україні Леонід Кучма бачить головними здобутками України стійкість держави, усвідомлення українців себе нацією та підтримку цивілізованого світу, пише Радіо Свобода.

– По-перше, держава вистояла. Навіть у надскладних умовах зовнішньої агресії Україна не здалася. Триває боротьба за поновлення територіальної цілісності, не рухнула економіка, створена нова армія.

По-друге, народилася нація, яка усвідомила себе. Сформувалося громадянське суспільство, яке багато у чому випереджає владу та еліту.

По-третє, Україна зберігає підтримку цивілізованого світу. Всупереч деяким прогнозам, “втома від України” не настала. Ми лишаємося важливим елементом збереження світоустрою, що існує.

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Говорячи про фактори, які зараз найбільше гальмують розвиток України, Кучма згадав про війну, відсутність реформ та корупцію.

– По-перше, війна. Вона забирає життя найкращих, тих, хто у мирний час напевне був би на самому вістрі змін. Вже не кажу про такі потрібні ресурси та кошти, які країна змушена витрачати на оборону.

По-друге, спроби все звалити на війну. Прикриватися війною, щоб не проводити рішучих реформ, виправдовувати проблеми з прозорістю дій влади, свободою слова, бізнесу і таке інше.

По-третє, спроби діяти так, ніби війни немає. Дозволяти собі “роз’їдати” державу популізмом, внутрішніми сварками, корупцією. Брехати виборцю. Розкрадати державу. Це завжди неприпустимо. Але красти в держави, яка воює – це мародерство.

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Також другий президент України розповів про шлях завершення війни.

– Це залежить від того, чого ми хочемо. Зупинити війну можна одним рухом, просто оголосивши про капітуляцію. Сподіваюся, охочих отримати мир такою ціною у нас немає. Принаймні навіть якщо є, то вони не насміляться вголос пропонувати таке.

Спробувати зупинити війну можна, перейшовши у рішучий військовий наступ. Охочих зробити це на словах у нас багато. Сподіваюся, вони розуміють, що насправді ми воюємо не з ОРДЛО, а з Росією. Тому результат таких кавалерійських атак буде передбачуваним і для нас невтішним.

Лишається одне – домовлятися. Шукати мир у компромісах. Цим цілям слугує нормандський формат більше від чотирьох років. Варто порівняти інтенсивність бойових дій тоді та тепер.

А взагалі питання не зовсім коректне. Зупинити війну може лише той, хто її почав. Тобто запитувати треба не нас, а Москву.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що встановлення миру в Україні залежить від Кремля.