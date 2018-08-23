PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Найбільший прапор України із кульок/

Найбільший прапор України із кульок

У День державного прапора у Запоріжжі встановили рекорд, створивши найбільший державний прапор України із повітряних кульок.

Найбільший прапор України із кульок

Про це повідомляє обласна поліція.

Його встановили біля управління Нацполіції у Запорізькій області волонтери, учасники бойових дій та працівники поліції.

Довжина прапора з повітряних кульок – 14,7 м, ширина – 2,7 м, а на його виготовлення пішло понад 2 тис. кульок.

image image
Найбільший прапор України із кульок / 2 фотографии

Читайте: Синьо-жовтий або жовто-блакитний: історія і суперечки про прапор України

До слова, у Києві сьогодні встановили найдовший державний прапор України.

Фото: zp.npu.gov.ua

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День прапора України: найбільший у Дніпрі, найдовший у Києві і живий у Харкові
Довжиною у 3 км! У Києві розгорнули найбільший прапор України
Грамота з прапором України
У РФ випускникам видали грамоти з прапором і гербом України
Прапор України в Донецьку
У центрі Донецька вивісили прапор України
У центрі Львова сотні людей заспівали гімн України
У Росії затримали активіста з прапором України
На Хрещатику розгорнули найбільший прапор України
Прапор України
У Києві встановлять гігантський символ України
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка