У День державного прапора у Запоріжжі встановили рекорд, створивши найбільший державний прапор України із повітряних кульок.
Про це повідомляє обласна поліція.
Його встановили біля управління Нацполіції у Запорізькій області волонтери, учасники бойових дій та працівники поліції.
Довжина прапора з повітряних кульок – 14,7 м, ширина – 2,7 м, а на його виготовлення пішло понад 2 тис. кульок.
Найбільший прапор України із кульок / 2 фотографии
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До слова, у Києві сьогодні встановили найдовший державний прапор України.
Фото: zp.npu.gov.ua
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