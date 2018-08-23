В Україні скасували Роттердам+: що зміниться

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, скасувала формулу Роттердам+ в зв’язку з початком дії нового ринку електричної енергії.

Оновлено 23.08, 15.43: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) прийняла рішення про скасування постанови № 289 від 3 березня 2017 року Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії (Роттердам+ – Ред.).

Про це повідомляють Українські новини.

Рішення вступить в силу з початком дії нового ринку електроенергії. Також втратили чинність ряд нормативних документів, що регламентують роботу української енергетики – всього 24 постанови.

Згідно з постановою оприлюдненою на сайті НКРЕКП, з початку дії нового ринку електроенергії визнаються такими, що втратили силу цілий ряд нормативних документів, які раніше регламентували роботу української енергетики.

Читайте: Нові терміни оплати за електрику у Києві

У переліку документів, які скасовано, постанова НКРЕКП №289 від 03.03.2016 року Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії, більш відома під назвою Роттердам+.

Разом зі скасуванням формули Роттердам + Кабінет міністрів буде змушений перевести населення до другого класу промспоживачів і скасувати будь-які державні дотації на поставки.

– З наступного року дотацій не буде. Населення буде прирівняне до другого класу промислових споживачів. Тому ціни для населення зростуть і за рахунок переходу до ринку, і за рахунок скасування перехресного субсидування, – розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич, передає 112.ua.

Раніше Факти ICTV писали, що практично всі обленерго в рамках вимог закону Про ринок електроенергії з розділення видів діяльності виділили і ліцензували нові юридичні особи – постачальники електроенергії (енергозбуту).

Фото: dreamstime.