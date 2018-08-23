ООС: Ворог атакував із забороненої зброї, в бою загинув боєць ЗСУ

Минулої доби, 22 серпня, ситуація в районі проведення Операції була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі із застосуванням забороненого важкого озброєння.

Про це повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

Військові повідомили, що незаконні збройні формування: “вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Катеринівка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Старогнатівка, Гнутове, Павлополь, Лебединське, Водяне. Поблизу Гнутового окупанти обстріляли позиції Об’єднаних військ із артилерії калібру 122 мм. Також противник застосував проти наших захисників 120 мм міномети в районі Кримського та 82 мм міномети в районі населеного пункту Піски”.

Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

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– Упродовж поточної доби російські окупаційні війська з артилерії, мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції українських захисників поблизу Новотошківського, Кримського, Старогнатівки та Водяного. Під час бою загинув один військовослужбовець Збройних Сил України. За даними розвідки, одного окупанта знищено, — додали у прес-центрі ООС.

Як повідомлялося, у Мінську домовилися про початок “шкільного перемир’я” з опівночі 29 вересня.