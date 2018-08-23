Орнамент, музика та смачна кухня: всесвітньо відомі символи України

Сьогодні відзначається День державного прапора України. Синьо-жовтий стяг та герб у вигляді тризубу знають у всьому світі. Однак Україну впізнають не лише завдяки ним. Факти ICTV зібрали неформальні символи, що асоціюються з нашою країною.

Напередодні Дня незалежності ми продовжуємо спецпроект, присвячений 27 річниці України. Тож у цій підбірці розповімо про 2 символи, що негативно асоціюються з Батьківщиною, та 7 позитивних, притаманних виключно Україні, явищ.

7 символів, якими ми пишаємось

Україна – це не лише гарні жінки, сильні боксери та смачне сало. Цей рейтинг ілюструє, що нашу країну знають і завдяки іншим речам.

Вишиванка

Розшитий різнокольоровими нитками національний одяг притаманний не лише українцям. У сусідніх державах традиційні вбрання схожі з нашими. Однак саме особливості українських вишиванок полюбились у всьому світі.

Протягом останнього десятиліття дизайнери зі світовим ім’ям по черзі використовували мотиви вишиванок у своїх колекціях. Серед них Valentino, Gucci та Dior.

Цікаво, що зовнішній вигляд вишиванок відрізняється в залежності від регіону України. Місце розташування візерунків, притаманні кольори та власний почерк орнаменту – все це вирізняє кожну окрему територію.

Щедрик

Всесвітньо відома обробка різдвяної композиції – не тільки символ України, а й невід’ємний атрибут зимових свят. Композитор Микола Леонтович працював над твором не один рік. Від першої до п’ятої редакції, яку ми всі знаємо, пройшло цілих 18 років.

Світ про композицію вперше дізнався у 1922 році після виступу в Нью-Йорку українського хору, що діяв на території Канади. Пізніше твір переклали англійською мовою під назвою Carol of the Bells (Колядка дзвонів), і він міцно закріпився у західній культурі.

Чорнозем

Третина світових запасів родючих грунтів знаходиться на території України. У поєднанні з м’яким кліматом це створює сприятливі умови для вирощування сільськогосподарських культур, чорнозем вважається найродючішим видом грунту у світі.

За підрахунками вітчизняних аграріїв, українська земля за правильної обробки та сприятливих умов може прогодувати 600 мільйонів людей. Однак в останні роки чорнозем почав втрачати свої цінні властивості через гонку виробників за високими зборами врожаїв.

Грунтам не дають відпочити та не збагачують необхідними мінералами, а засоби обробки від шкідників тільки ускладнюють ситуацію. Щоб не втратити природне національне багатство екологи закликають орендарів земель замінити глибоку оранку на сучасніші методи, розширити зрошувальні системи та застосовувати ґрунтозахисні технології.

Гопак

Мало яка нація може похвалитись таким видовищним та складним народним танцем. Гопак дістався нам у спадок від запорізьких козаків і трансформувався у танець з бойового мистецтва.

У часи Запорізької Січі він слугував своєрідною розминкою перед тренуванням, під час якої відпрацьовувались основні бойові елементи.

Зараз його виконують як чоловіки, так і жінки. Для танцю характерні карколомні стрибки, шпагати в повітрі та швидкий темп. Гопак – це символічне вираження через танець сили та спритності.

Пам’ятники Шевченку

Тарас Шевченко – історичний символ України. Його Кобзар вивчають у школах, а окремі твори набули світової слави. Але в нашій підбірці фігурують саме монументи, зведені на честь поета. Адже у світі немає жодного діяча культури, якому б звели так само багато пам’ятників, як Шевченкові.

Більшість з них – 1256, розташовані в Україні. В кожному обласному центрі, невеличкому місті, та в більшості сіл встановлені пам’ятники Кобзареві. Ще 128 монументів звели у 35 країнах світу. Найчастіше їх встановлюють силами емігрантів або у рамках культурних обмінів.

До речі, перший пам’ятник Тарасові Шевченку звели не на Батьківщині. До 20-ї річниці з дня його смерті споруда з’явилась у казахському місті Форт-Шевченко.

Петриківський розпис

Оригінальний орнамент з рослинними мотивами, зображення небувалих в реальності яскравих квітів та птахів, виник у селі Петриківка на Дніпропетровщині ще у ХVIII столітті. Звідси і назва візерунків, які наносяться кількома типами мазків.

Місцеві жителі стверджують, що в Петриківці ніколи не було кріпацтва, тому люди мали не лише свободу, а й вільні думки, які і знайшли своє втілення у позитивних малюнках.

Мальовничим та яскравим малюнкам присвятили кілька музеїв в Україні, а на Батьківщині розпису навіть виникла спеціальність з петриківського розпису в одному з коледжів. ЮНЕСКО віднесло орнамент до нематеріальної спадщини людства.

Борщ

Гостинна українська нація велику увагу приділяє кухні. Борщ має десятки рецептів, з них найбільшою народною любов’ю користується червоний. До складу страви входить близько 20 інгридієнтів.

Варто відзначити, що крім українців, борщ вважають своєю національною стравою росіяни, поляки, білоруси, а також литовці. І кожен народ має свої особливості приготування борщу.

Однак, саме український борщ має чимало варіантів приготування, які відрізняються в залежності від території. Любов українців до першої страви засвідчують і численні приказки та навіть повір’я, пов’язані з борщем.

Негативні символи України

Нажаль, світ знає про нашу країну не лише хороше. Іноді при згадуванні України виникають зовсім не приємні асоціації.

Чорнобиль

Катастрофа, що стала найбільшою техногенною трагедією у світі, назавжди залишиться в пам’яті не лише українців. Аварія на атомній станції вплинула на життя мільйонів жителів Європи та Радянського союзу, які постраждали від радіоактивної хмари.

Але найбільше наслідки пожежі на ЧАЕС відчувають українці, яким довелось ліквідовувати аварію, та їх родини. Зважаючи на масштабний вплив Чорнобиля на навколишнє середовище, його назва, на жаль, ще не одне десятиліття буде асоціюватись з Україною.

Корупція

Зловживання владою давно стало проблемою українського суспільства. Корупція проникла в усі сфери життя країни – від медицини та освіти до судових спорів та стосунків влади і бізнесу.

Проблему корумпованості визнають в Україні на найвищому рівні, однак її масштаби все одно не меншають. Вони настільки широкі, що охоплюють практично усіх жителів країни.

Сумна слава про Україну кожен рік ставить нашу країну на останні сходинки у рейтингах корумпованості у сусідстві з азіатськими країнами. А іноземні компанії не хочуть працювати на вітчизняному ринку саме через корупційні ризики.

Україна має чимало символів, через які її впізнають у світі. Іноді асоціації про неї можуть викликати сором, іноді – гордощі. Єдине незмінне – нашу Батьківщину знають в світі, а не питають, де це, як це було ще 5-10 років тому.

Фото: галка, dreamstime

Яна Семенюк