Папа Римський та король Швеції: як світ вітає Україну з Днем незалежності

Лідери країн світу почали надсилати на адресу президента України Петра Порошенка вітальні листи з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Вітання українському народу та главі Української держави надіслав також Папа Римський Франциск.

– З нагоди Дня незалежності України передаю Вам, Ваша Високоповажносте, та громадянам України свої щирі вітання. Сподіваюся, що прагнення знайти рішення на благо миру, до якого так прагне народ, принесе позитивні результати для усієї країни, особливо для жителів регіонів, уражених конфліктом, – йдеться у привітанні.

– З нагоди національного свята України, дозвольте мені висловити Вам, Ваша Високоповажносте, мої привітання та найкращі побажання процвітання українському народові. Дозвольте мені також висловити свою вдячність та надати високу оцінку послідовним та наполегливим діям вашого уряду в досягненні правди та справедливості для жертв трагедії МН17 та їхніх близьких родичів. Ми цінуємо відмінну співпрацю між нашими двома країнами та іншими членами Об’єднаної слідчої групи, і ми з нетерпінням чекаємо на поступ у цьому ж дусі, – йдеться у вітальному листі Короля Нідерландів Віллема-Александра.

– З нагоди національного свята я радий висловити палкі побажання злагоди та благополуччя дружньому українському народу від імені італійців та від себе особисто. Мир, стабільність та процвітання у Вашій країні залишаються нашим щирим побажанням та справою, яку ми з вірою підтримуємо в рамках зусиль, що прикладаються у цьому напрямку з боку міжнародної спільноти. Виконання Мінських угод є ціллю, до якої необхідно прагнути в інтересах України та всієї Європи у щирому дусі співробітництва та політичної волі, – зазначив Президент Італії Серджіо Маттарелло.

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Серджіо Маттарелла також наголосив, що Італія підтверджує свою повну підтримку принципів міжнародного права, а також підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, та разом з європейськими партнерами працює з метою повного і безумовного їх забезпечення.

– Дозвольте мені висловити переконання, що дружні та конструктивні відносини між Австралією та Україною будуть невпинно зростати, – йдеться в посланні Генерал-губернатора Австралії.

Він висловив тверду підтримку суверенітету і територіальній цілісності України, яку послідовно підтримують в Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних форумах.

– Австралія з нетерпінням чекає українських атлетів на Ігри Нескорених, які відбудуться в жовтні цього року в Сіднеї, – зазначає Генерал-губернатор Австралії Пітер Косгроув.

Вітання з Днем Незалежності України також надіслали Голова Президії Боснії і Герцоговини Бакір Ізетбеговіч, капітани-регенти Республіки Сан-Марино Стефано Палмієрі та Маттео Чачі.

Нагадаємо, головні події в незалежній Україні.

Фото: Leonardoboss/Dreamstime.com