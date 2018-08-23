Парад на День незалежності: у Міноборони розповіли про фінансування

Додатковий фінансовий ресурс на проведення військового параду з нагоди Дня Незалежності не виділявся, а усі заходи відбувалися в рамках підготовки Збройних сил.
Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
– Техніка, яка буде брати участь у військовому параді, – це нова, або модернізована військова техніка, яка не вимагає витрат на додаткове обслуговування. Забезпечення новою військовою формою, харчову та інші види забезпечення, питання розміщення особового складу передбачені військовослужбовцям згідно з чинним законодавством, у встановлених нормах, в рамках утримання Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.
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Також і підготовка особистого складу, екіпажів військової та льотних екіпажів передбачено відповідними програмами і планами бойової підготовки, з метою злагодження дій військових підрозділів.
Будете дивитися парад на День незалежності?
– Звертаємося до представників ЗМІ не публікувати свідомо помилкову або вирвану з контексту інформацію. Міністерство оборони України володіє повною інформацією про діяльність Збройних Сил України і завжди відкрито для українського суспільства, – закликали у відомстві.
Нагадаємо, вчора під час репетиції параду до Дня незалежності у Києві показали американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.