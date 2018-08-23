Парад на День незалежності: у Міноборони розповіли про фінансування

Додатковий фінансовий ресурс на проведення військового параду з нагоди Дня Незалежності не виділявся, а усі заходи відбувалися в рамках підготовки Збройних сил.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

– Техніка, яка буде брати участь у військовому параді, – це нова, або модернізована військова техніка, яка не вимагає витрат на додаткове обслуговування. Забезпечення новою військовою формою, харчову та інші види забезпечення, питання розміщення особового складу передбачені військовослужбовцям згідно з чинним законодавством, у встановлених нормах, в рамках утримання Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

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Також і підготовка особистого складу, екіпажів військової та льотних екіпажів передбачено відповідними програмами і планами бойової підготовки, з метою злагодження дій військових підрозділів.

Будете дивитися парад на День незалежності? Ні, не буду

Він взагалі не потрібен

Звичайно, піду на Хрещатик

Так, по телевізору Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

– Звертаємося до представників ЗМІ не публікувати свідомо помилкову або вирвану з контексту інформацію. Міністерство оборони України володіє повною інформацією про діяльність Збройних Сил України і завжди відкрито для українського суспільства, – закликали у відомстві.

Нагадаємо, вчора під час репетиції параду до Дня незалежності у Києві показали американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.