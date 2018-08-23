PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Парад на День незалежності: у Міноборони розповіли про фінансування/

Парад на День незалежності: у Міноборони розповіли про фінансування

Додатковий фінансовий ресурс на проведення військового параду з нагоди Дня Незалежності не виділявся, а усі заходи відбувалися в рамках підготовки Збройних сил.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

– Техніка, яка буде брати участь у військовому параді, – це нова, або модернізована військова техніка, яка не вимагає витрат на додаткове обслуговування. Забезпечення новою військовою формою, харчову та інші види забезпечення, питання розміщення особового складу передбачені військовослужбовцям згідно з чинним законодавством, у встановлених нормах, в рамках утримання Збройних сил України, – йдеться у повідомленні.

Читайте: США стоятимуть поруч: привітання Трампа з Днем незалежності України

Також і підготовка особистого складу, екіпажів військової та льотних екіпажів передбачено відповідними програмами і планами бойової підготовки, з метою злагодження дій військових підрозділів.

Будете дивитися парад на День незалежності?

Результати

– Звертаємося до представників ЗМІ не публікувати свідомо помилкову або вирвану з контексту інформацію. Міністерство оборони України володіє повною інформацією про діяльність Збройних Сил України і завжди відкрито для українського суспільства, – закликали у відомстві.

Нагадаємо, вчора під час репетиції параду до Дня незалежності у Києві показали американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

День незалежності України 2018 (ОНЛАЙН)
Кучма: Зупинити війну може тільки той, хто її розпочав
Святкування Дня прапора: Київ почали перекривати (СПИСОК ВУЛИЦЬ)
США стоятимуть поруч: привітання Трампа з Днем незалежності України
У Києві на репетиції параду показали Javelin
Папа Римський та король Швеції: як світ вітає Україну з Днем незалежності
Репетиція параду 2018: авіація і важка техніка у Києві
У центрі Києва задимівся і заглох танк по дорозі на репетицію параду
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка