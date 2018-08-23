Пенсії в Україні – Пенсійний фонд профінансував виплати за серпень

Пенсійний фонд України повністю завершив фінансування пенсій на серпень.
Про це йдеться на сайті ПФУ.
– Пенсійним фондом 23 серпня повністю за графіком завершено фінансування пенсійних виплат. У серпні на виплату пенсій спрямовано 29,7 млрд гривень, – йдеться в повідомленні.
Фінансування пенсій вересня розпочнеться з 3 числа, а виплата почнеться вже з 4 числа згідно зі встановленим графіком.
До речі, в Україні планується до 31 жовтня наступного року провести інвентаризацію пенсійних справ та особових рахунків одержувачів пенсій.
Читайте: Пенсія чи зарплата? В Україні вирішили, як бути з працюючими пенсіонерами
Нагадаємо, Пенсійний фонд чекає низка змін.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+