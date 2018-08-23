Пенсії в Україні – Пенсійний фонд профінансував виплати за серпень

Пенсійний фонд України повністю завершив фінансування пенсій на серпень.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

– Пенсійним фондом 23 серпня повністю за графіком завершено фінансування пенсійних виплат. У серпні на виплату пенсій спрямовано 29,7 млрд гривень, – йдеться в повідомленні.

Фінансування пенсій вересня розпочнеться з 3 числа, а виплата почнеться вже з 4 числа згідно зі встановленим графіком.

До речі, в Україні планується до 31 жовтня наступного року провести інвентаризацію пенсійних справ та особових рахунків одержувачів пенсій.

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Нагадаємо, Пенсійний фонд чекає низка змін.