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Погода в Україні на сьогодні, 23 серпня (КАРТА)

У четвер, 23 серпня, в Україні буде тепло і практично без опадів.

На сході без опадів, температура до + 27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до + 29°.

На заході України без опадів. Температура до +28°.

У північних областях сонячно. Температура до +24°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до + 26°.

У Києві без опадів, температура до +24°.

Читайте: Спека чи грози – погода на тиждень в Україні

Раніше ми писали, якою буде погода на День незалежності України.

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