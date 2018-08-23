Порошенко вибачився за обіцянку швидко завершити АТО

Президент України Петро Порошенко вибачився за те, що в 2014 році помилився, заявивши про швидке завершення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

– Більш ніж чотири роки тому я заявив, що АТО триватиме години, а не місяці. Тепер вже не так важливо, в якому контексті ті слова були сказані… Шкодую, що породив завищені очікування. Щиро перепрошую, що дав надію, яка не збулася. Прикро, що дав обіцянку, що не збулася. Прошу за це вибачення, – сказав Порошенко в четвер у Дніпрі під час урочистої церемонії підняття Державного прапора України.

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Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що встановлення миру в Україні залежить від РФ.