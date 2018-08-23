В Україні за 7 місяців поточного року задокументована злочинна діяльність 179 організованих груп, при цьому за весь 2017 рік – 116.

Такі дані оприлюднив у Facebook перший заступник голови Нацполіції України В’ячеслав Аброськін після наради керівників департаментів кримінального блоку щодо налагодження спільної роботи з нещодавно створеним департаментом стратегічних розслідувань.

За його словами, наразі створюються його терріторіальні підрозділи: відібрані оперативні працівники в управління Одеської та Дніпропетровської областей, які почнуть працювати вже у вересні.

А наступним кроком буде створення управлінь у Києві, Київській та Львівській областях.

– На території нашої країни, згідно природних особливостей кожної області, діють злочинні організації за різними напрямками злочинної діяльності, які контролюють “злодії у законі”. Основне завдання новоствореного департаменту – саме боротьба з ними у взаємодії з іншими оперативними підрозділами поліції, – пояснив Аброськін.

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На його думку, в Україні дуже демократичне міграційне законодавство.

– Як результат, на сьогодні тількі в Києві знаходяться більше десяти “злодіїв у законі”, – зазначив він.

Аброськін наголосив, що ключовий показник ефективності нового департаменту – “лідери злочинних організацій повинні сидіти за ґратами або мають бути спроваджені геть за межі нашої країни”.







При Нацполіції створили департамент для боротьби зі “злодіям у законі” / 4 фотографии

Нагадаємо, у листопаді 2017 року поліція затримала під Києвом 60 кримінальних авторитетів.

Фото: В’ячеслав Аброськін