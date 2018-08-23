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Щоб не повторилася Генуя. На мости в Україні поставлять датчики

В Україні пропонують обладнати мости дистанційними датчиками для контролю деформації будівельних конструкцій.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

– Безпека – це найголовніше. Тому одна з ініціатив, яку пропонуємо – обов’язково облаштовувати мости дистанційними датчиками контролю будівельних конструкцій. Для чого вони потрібні? Це дозволить оперативно контролювати технічний стан мостів, – зазначив Парцхаладзе.

Він додав, що такі датчики також планують використовувати при будівництві та реконструкції метрополітену.

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До речі, влада Вінницької області виступила з ініціативою прискорити будівництво моста через річку Дністер до Молдови – як найкоротшого шляху з Прибалтики до Балкан.

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