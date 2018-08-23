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США стоятимуть поруч: привітання Трампа з Днем незалежності України

Президент США Дональд Трамп надіслав привітання з нагоди Дня незалежності України на адресу президента Петра Порошенка.

Про це повідомляє прес-служба українського президента.

– Від імені народу Америки я хочу привітати Вас і народ України з 27-ю річницею вашої незалежності, яку ви відзначатимете 24 серпня, – йдеться у посланні Трампа.

– Народу України є чим пишатися: упродовж чотирьох років Україна мужньо протидіє російській агресії і є благословенною яскравим громадянським суспільством, зростаючою економікою та збройними силами, які є потужними як ніколи раніше, – заявив глава Білого дому.

– Пам’ятайте, будь ласка, що Сполучені Штати завжди стоятимуть поряд з Україною, в той час, коли вона захищає свій суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, – підкреслив президент США.

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– Уряд США продовжуватиме працювати з Україною і підтримувати зусилля у зміцненні демократичних інституцій, розбудові верховенства права, боротьбі з корупцією та стимулюванні економічного зростання, – також йдеться у посланні.

До слова, раніше Україну з Днем незалежності вже привітали Папа Римський та король Швеції.

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