Синьо-жовтий або жовто-блакитний: історія і суперечки про прапор України

До 27-ї річниці незалежності України Факти ICTV вирішили згадати історію одного з найголовніших символів Української державності – Державного прапора.

Згідно з Конституцією, державний прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.

Історія

Жовтий (золотий) і синій кольори використовувалися на гербі Руського королівства 14 століття. Вони також вживалися на гербах руських земель, князів, шляхти і міст середньовіччя і раннього нового часу.

У 18 столітті козацькі прапори Війська Запорозького часто вироблялися з синього полотнища із лицарем у золотих чи червлених шатах, із золотим орнаментом та арматурою.

1848 року українці Королівства Галичини та Володимирії використовували синьо-жовтий стяг як національний прапор.

У 1917–1921 роках, під час української революції, цей стяг був державним прапором Української Народної Республіки й Української Держави.

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1991 року, після розвалу СРСР, цей прапор де-факто використовувався як державний стяг незалежної України. 18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України юридично закріпила за синьо-жовтим біколором статус офіційного прапора країни.

23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора.

Синьо-жовтий чи жовто-блакитний

В Україні періодично порушують питання порядку кольорів на прапорі, закликаючи перевернути його. Зокрема, ця тема набула відносно більшого поширення під час Євромайдану, коли деякі громадські організації та звичайні громадяни використовували саме жовто-сині прапори. Основними аргументами прихильників цієї ідеї є посилання на перший прапор УНР (втім протягом 1917 року порядок кольорів на прапорі не був усталений), на вигадані “геральдичні правила”, а також езотеричні ідеї, які до становлення прапора не мають жодного відношення.

У відповідь на це в серпні 2014 року історики-дослідники цієї теми та низка інших науковців опублікували відкритого листа із осудом подібних дій, вказавши на їх безпідставність і назвавши провокаціями.

Тлумачення символіки

Кольори прапора походять від герба Галицько-Волинської держави.

Існує популярне тлумачення, за яким синій колір символізує небо, а жовтий — пшеничне колосся. Саме таке пояснення і сприяло поширенню прапора в Наддніпрянщині на початку ХХ ст.

Помилилися з датою?

За офіційною версією, 23 серпня 1991 року — після провалу путчу в Москві — група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення Національного прапора було проведено священиком священиком УАПЦ Петром Бойком. Цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність.

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Проте учасники тих подій називають іншу дату внесення прапора до зали засідань. Це підтверджує стенограма засідання позачергової сесії Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року.

24 серпня група депутатів занесла до сесійної зали прапор, розміром 8х4 метри, і накрила ним трибуну.

Державотворення, художник Олексій Кулаков

Після проголошення незалежності України, 4 вересня 1991 — після триразового голосування і погрози Кравчука, що він подасть у відставку, якщо питання не буде вирішено, синьо-жовтий національний прапор урочисто піднято над будинком парламенту.

18 вересня 1991 року Президія Верховної Ради України своєю Постановою Про прапор України фактично надала синьо-жовтому біколору статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, приймати присягу військовослужбовці, працювати посольства України, він вивішується в ООН.

28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову Про затвердження державним прапором України Національного прапора (хоча і далі діяла стара Конституція, де як державні описувалися символи колишньої УРСР). В ній зазначається: Державний Прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — синього кольору, нижньої — жовтого кольору, із співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

Державний Прапор України визначається чинною Конституцією України (прийнята 28 червня 1996 року) як стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів (Стаття 20, Розділ І).

Українська Революція гідності 2013-2014 років перетворила український прапор та синьо-жовту атрибутику на символ боротьби України з “русским миром”, Кремлем, російським імперіалізмом та іншими противниками української державності та незалежності.

До слова, президент Петро Порошенко поділився патріотичним фото, на якому маленька дівчинка стоїть на танку з прапором України.