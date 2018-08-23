PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Це катастрофа: у Маріуполі діти масово труяться алкоголем/

Це катастрофа: у Маріуполі діти масово труяться алкоголем

У м.Маріуполь (Донеччина) за літні канікули відзначається значне зростання алкогольного отруєння серед дітей – на місяць фіксується до 10 випадків.

Як повідомляється на сайті Маріупольської міської ради, на сесії в середу депутати підтримали питання про внесення змін до рішення Маріупольської міськради, які спрощують процедуру демонтажу нелегальних МАФів.

– Я проти незаконно встановлених МАФів у Маріуполі. Проти наливайок, які сьогодні нескінченно встановлюються поза законом у нашому місті та споюють жителів, – підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Під час розгляду питання начальник управління охорони здоров’я Світлана Макарова розповіла про негативний вплив алкоголю.

Читайте: Отруїлася алкоголем. У Харкові дівчинка потрапила у реанімацію

– За літні канікули ми почали відзначати серед дітей значне зростання алкогольного отруєння. Це катастрофа! До 10 випадків на місяць ми фіксуємо отруєння у дітей, – повідомила вона.

Нагадаємо, на Львівщині троє школярів після вживання алкоголю потрапили до лікарні з отруєнням тяжкого ступеня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Учені заявили про користь алкоголю і назвали дозу
Невідомі напали на учасників концерту в Маріуполі: 10 постраждалих
Чому не можна змішувати алкоголь і енергетики
Мор риби в Азовському морі
Узбережжя Азовського моря засипане мертвою рибою: що сталося
Отруїлася алкоголем. У Харкові дівчинка потрапила у реанімацію
Бичачі яйця, Чехія та пінта: все, що ви ще не знали про пиво
Термінатор чи свиня? Хто ти після пивної вечірки (ТЕСТ)
Залишилася купа металу: в Маріуполі Таврія влетіла у плиту
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка