Це катастрофа: у Маріуполі діти масово труяться алкоголем

У м.Маріуполь (Донеччина) за літні канікули відзначається значне зростання алкогольного отруєння серед дітей – на місяць фіксується до 10 випадків.

Як повідомляється на сайті Маріупольської міської ради, на сесії в середу депутати підтримали питання про внесення змін до рішення Маріупольської міськради, які спрощують процедуру демонтажу нелегальних МАФів.

– Я проти незаконно встановлених МАФів у Маріуполі. Проти наливайок, які сьогодні нескінченно встановлюються поза законом у нашому місті та споюють жителів, – підкреслив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Під час розгляду питання начальник управління охорони здоров’я Світлана Макарова розповіла про негативний вплив алкоголю.

Читайте: Отруїлася алкоголем. У Харкові дівчинка потрапила у реанімацію

– За літні канікули ми почали відзначати серед дітей значне зростання алкогольного отруєння. Це катастрофа! До 10 випадків на місяць ми фіксуємо отруєння у дітей, – повідомила вона.

Нагадаємо, на Львівщині троє школярів після вживання алкоголю потрапили до лікарні з отруєнням тяжкого ступеня.