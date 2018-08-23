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У Києві на репетиції параду показали Javelin

Американські протитанкові ракетні комплекси Javelin показали під час репетиції параду до Дня Незалежності у Києві.

У середу, 22 серпня, під час генеральної репетиції параду до Дня Незалежності у Києві на Хрещатику продемонстрували американські протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Їхня поява викликала пожвавлення серед глядачів, пишуть Факти.

Вони були встановлені на броньованих автомобілях Варта.

Дивіться. Репетиція параду 2018: авіація і важка техніка у Києві

Нагадаємо, в Україну американські протитанкові ракетні комплекси Javelin прибули 30 квітня.

Фото: Fakty.ua

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