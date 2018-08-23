У Києві з’являться патрульні на мотоциклах

У Києві завершили підготовку поліцейських, які патрулюватимуть місто на мотоциклах.
У Києві завершилася підготовка курсу поліцейських-інструкторів, які будуть патрулювати столицю на мотоциклах, повідомляє Патрульна поліція.
16 поліцейських пройшли курси підготовки інструкторів з управління мотоциклом в поліцейському режимі.
– Слухачів навчали техніці точного водіння, правильного виконання різноманітних точних маневрів на низькій швидкості, а також безпечної експлуатації мотоциклів при різних погодних умовах і дорожніх поверхнях, – йдеться у повідомленні.
Читайте: При Нацполіції створили департамент для боротьби зі “злодіям у законі”
Випускники будуть у 2019 році вчити поліцейських основам патрулювання на мотоциклах.
До слова, Нацполіція має намір забезпечити правоохоронців сучасними зразками зброї зупиняючої дії, зокрема пістолетами-кулеметами МП-5, які відповідають стандартам НАТО.