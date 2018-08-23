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У Києві з’являться патрульні на мотоциклах

У Києві завершили підготовку поліцейських, які патрулюватимуть місто на мотоциклах.

У Києві завершилася підготовка курсу поліцейських-інструкторів, які будуть патрулювати столицю на мотоциклах, повідомляє Патрульна поліція.

16 поліцейських пройшли курси підготовки інструкторів з управління мотоциклом в поліцейському режимі.

– Слухачів навчали техніці точного водіння, правильного виконання різноманітних точних маневрів на низькій швидкості, а також безпечної експлуатації мотоциклів при різних погодних умовах і дорожніх поверхнях, – йдеться у повідомленні.

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Випускники будуть у 2019 році вчити поліцейських основам патрулювання на мотоциклах.

До слова, Нацполіція має намір забезпечити правоохоронців сучасними зразками зброї зупиняючої дії, зокрема пістолетами-кулеметами МП-5, які відповідають стандартам НАТО.

 

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