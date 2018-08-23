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Україна в НАТО. Порошенко назвав умову для членства

Президент Петро Порошенко запевнив, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли наше озброєння буде максимально сумісне зі стандартами Альянсу.

Петро Порошенко

Про це він заявив у Києві на відкритті виставки сучасного озброєння і військової техніки ЗСУ, передає Інтерфакс-Україна.

– Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним тільки тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь, – сказав Порошенко, зазначивши, що “ми вже просуваємося цим шляхом, саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем і захищеним цифровим зв’язком”.

Глава держави уточнив, що за останні 5 років на озброєння української армії було прийнято 8 типів бойових броньованих машин, два типи протитанкових ракетних комплексів, 7 типів модернізованих літаків і вертольотів.

– До кінця поточного року планується завершити роботи щодо створення і модернізації більше 20 зразків озброєння і військової техніки, серед них рухомий автоматизований командний пункт для оснащення зенітно-ракетних дивізіонів, комплекс машин управління артилерії, – розповів Порошенко.

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Він також додав, що на параді до Дня незалежності будуть представлені нові зразки, які виготовлені за стандартами НАТО.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що двері НАТО відчинені для України, проте прийняття країни буде політичним рішенням.

Фото: Прес-служба президента України

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