Україна в НАТО. Порошенко назвав умову для членства

Президент Петро Порошенко запевнив, що вступ до НАТО для України буде реальним, коли наше озброєння буде максимально сумісне зі стандартами Альянсу.

Про це він заявив у Києві на відкритті виставки сучасного озброєння і військової техніки ЗСУ, передає Інтерфакс-Україна.

– Усвідомлюємо, що вступ України до Альянсу стане реальним тільки тоді, коли ми досягнемо високої сумісності наших озброєнь, – сказав Порошенко, зазначивши, що “ми вже просуваємося цим шляхом, саме тому наша бронетехніка оснащена сучасними прицілами, системами, якісним управлінням вогнем і захищеним цифровим зв’язком”.

Глава держави уточнив, що за останні 5 років на озброєння української армії було прийнято 8 типів бойових броньованих машин, два типи протитанкових ракетних комплексів, 7 типів модернізованих літаків і вертольотів.

– До кінця поточного року планується завершити роботи щодо створення і модернізації більше 20 зразків озброєння і військової техніки, серед них рухомий автоматизований командний пункт для оснащення зенітно-ракетних дивізіонів, комплекс машин управління артилерії, – розповів Порошенко.

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Він також додав, що на параді до Дня незалежності будуть представлені нові зразки, які виготовлені за стандартами НАТО.

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного військового штабу НАТО, генерал-лейтенант Ян Брукс заявив, що двері НАТО відчинені для України, проте прийняття країни буде політичним рішенням.

Фото: Прес-служба президента України