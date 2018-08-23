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Відомий інвестор Павло Фукс допоможе ГПУ у розслідуванні резонансних справ

Український бізнесмен і меценат Павло Фукс сьогодні сходив на допит в Генеральну прокуратуру в якості свідка і відповів на всі питання слідства.

Про це Фукс повідомив у своєму Telegram-каналі.

– Сьогодні відбувся мій запланований візит до Генеральної прокуратури. Відповів на запитання слідства і надав всю інформацію, якою володію, – написав бізнесмен.

Фукс наголосив, що при необхідності готовий відповісти на додаткові питання ГПУ, у випадку їх виникнення.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура має намір допитати в якості свідка українського бізнесмена Павла Фукса. Відповідна повістка була оприлюднена на сайті відомства.

Згідно з інформацією з реєстру судових рішень, провадження було відкрито в травні 2017 року за фактами сприяння невстановленими особами діяльності злочинної організації.

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До слова, мільярдер Павло Фукс, уродженець Харкова, співорганізатор будівництва меморіального центру Бабин Яр, повідомив про готовність співпрацювати з усіма, хто зацікавлений у будівництві меморіалу в столиці України.

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