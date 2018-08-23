ЄСПЛ зобов’язав Росію повідомити про здоров’я 4 українських політв’язнів

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд Росії повідомити про стан здоров’я 4 політв’язнів.

Європейський суд з прав людини зобов’язав уряд РФ повідомити про стан здоров’я Станіслава Клиха, Володимира Балуха, Еміра-Усейна Куку і Сергія Литвинова, повідомив у Facebook міністр юстиції Павло Петренко.

– ЄСПЛ дуже швидко відреагував на запит від уряду України про стан здоров’я українських політв’язнів… Рішення ЄСПЛ: РФ повинна до 5 вересня надати інформацію про стан здоров’я цих політв’язнів, яке медичне обслуговування їм надавалось та чи надається таке обслуговування зараз, – написав Петренко.

За його словами, Росія повинна надавати інформацію про політв’язнів, в доступі до яких відмовила українським консулам, обмудсмену, іншим представникам української держави та активістам.

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До слова, в Європейський суд з прав людини направлено міждержавну заяву України, яка стосується українських політв’язнів в Російській Федерації.