Їх там немає, але ми бачимо: яка кількість та роль росіян у війні на сході України

Те, що проти української армії на Сході України воюють кадрові російські військові – доведений факт. Скільки їх, звідки у “ополченців” береться військова техніка, та яка роль росіян у формуванні бойовиків, читайте у матеріалі.

Кілька тижнів тому російські журналісти оприлюднили докази загибелі російських десантників у літньо-осінній період 2014 року. Вони писали про те, що на Псковському цвинтарі з’явилися нові пам’ятники на могилах загиблих на сході України російських військових. Двома тижнями раніше в окупований Донецьк з РФ приїхали родичі російських бойовиків, які загинули в боях за Донецький аеропорт. При цьому режим Путіна далі гне свою лінію і повністю заперечує присутність не лише своїх громадян на війні в Україні, а й своїх військовослужбовців. Деякі українці досі запитують, чи дійсно можливо, щоб проти нас воювали росіяни, а то й, зовсім заперечують цей факт.

Про те, скільки росіян та кадрових військових РФ бере участь у війні на Донбасі проти української армії, якою зброєю вони воюють та яка їхня роль у підготовці бойовиків Фактам ICTV розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Кількість підрозділів РФ на Донбасі залежить від обстановки та завдань

Влітку 2014 року для української армії стало очевидним, – проти нас воюють не лише ополченці Донбасу, а й російські військовослужбовці. Професійно підготовлений і серйозний противник. Восени того ж року російська влада змінила тактику і з кадрових російських військових почали формувати так звані збройні сили ДНР, ЛНР та козачі військові частини. Це робилося для того, щоб приховати російську військову присутність на українській території. У випадку загибелі або потрапляння до полону російського військовослужбовця їхня влада не була б нічим зобов’язана сім’ям і рідним. Всі військові перетворювалися у добровольців і формально не підпорядковувалися Міноборони РФ. З роками росіяни майстерніше навчилися приховувати своїх військових.

Раніше кадрові російські офіцери не так ретельно легендувалися, як зараз, – говорить представник Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький. – Тепер в їхніх документах прикриття повністю змінюють ім’я, прізвище, по-батькові, професійно розробляють легенду-біографію. Документи прикриття видають в Південному військовому окрузі в Ростовській області РФ. При прибутті на тимчасово окуповану територію України в 1 і 2 Армійських корпусах російських окупаційних військ додатково видаються паспорти ДНР та ЛНР.

У плані безпеки дуже активно працюють підрозділи ФСБ та інших силових структур РФ. Російським військовим забороняється спілкування з рідними та товаришами по службі, щоб унеможливити визначення їхнього походження, контролюються мобільні телефони. Особливо це стосується офіцерів, які займають командні посади в 1 та 2 АК.

На сьогодні на Сході України перебуває близько 800 кадрових російських офіцерів, які обіймають основні командні посади у 1 і 2 АК – в більшості випадків комбати, начальники штабів, командири бригад, полків, офіцери штабів корпусів та з’єднань тощо. В травні-червні в 1 та 2 АК відбулася ротація, якій підлягло близько 500 осіб. Наступна широкомасштабна ротація запланована на листопад-грудень цього року. Всі російські офіцери, які отримали бойовий досвід на сході України, в подальшому призначаються на вищі посади або направляються на навчання в академії ЗС РФ. Крім того, на окупованих територіях Донецької і Луганської областей діють штатні підрозділи спеціальних військ, а також спеціального призначення ЗС РФ загальною чисельністю близько 2,1 тисяч осіб, – розповідає Вадим Скібіцький.

За даними воєнної розвідки України, в основному найманці з Росії займають посади рядового і сержантського складу у 1 і 2 АК. Загальна штатна чисельність корпусів становить 35,2 тисячі осіб. Укомплектованість залишається сталою з 2016 року на рівні 80% – це близько 31 тисячі осіб. З них частка росіян складає 50%. Решта – місцеві мешканці окупованих територій. На окупованій частині двох східних областей російські командири активно працюють з мобілізаційним резервом. Щомісяця відбуваються збори і здійснюється підготовка резервістів та військовозобов’язаних. А на території Росії працюють військкомати та центри, які здійснюють рекрутування найманців. Крім того, постійно відбувається набір за контрактом для місцевого населення із зарплатнею для рядового складу 15500-18000 рублів.

Кількість підрозділів ЗС РФ на Донбасі залежить від обстановки та характеру завдань, які вони виконують. В готовності до негайного застосування поблизу кордону з Україною у Ростовській області РФ перебувають підрозділи зі складу 150 мотострілкової дивізії (Персіановський) та 20 окремої гвардійської мотострілкової бригади (Волгоград) 8 Армія, а також тактичні групи зі складу 49 (Ставрополь) та 58 (Владикавказ) армій Південного військового округу, – розповідає розвідник.

Несправжні імена росіян у посвідченнях ускладнюють процес ідентифікації

Попри те, що росіяни не визнають і заперечують свою участь у війні на сході нашої держави, вони несуть суттєві втрати особового складу. Однак з 2015 року всі дані про втрати збройних сил Росії є державною таємницею. Особливо, коли це стосується російських втрат на Донбасі.

Від початку війни до 2017 року за даними ГУР МО України більше 800 осіб з РФ загинули на Донбасі. Це тільки цифри, які підтвердженні даними воєнної розвідки. Вони можуть бути більшими з урахуванням даних штабу на той час АТО (у них збиралася інформація і ЗСУ, і СБУ) та штабу Об’єднаних сил, який володіє всією інформацією про загиблих з тієї сторони, – говорить Вадим Скібіцький.

Росіяни несуть і щоденні втрати. Проте, несправжні імена в документах ускладнюють процес ідентифікації і визначення ким є загиблий: громадянином України, російським найманцем чи з іншої країни, або кадровим військовослужбовцем РФ.

Перед тим, як потрапити на нашу територію, російські військові підписують зобов’язання про нерозголошення інформації. Такі ж зобов’язання підписують і їхні рідні незалежно де військовослужбовці ЗС РФ виконують бойові завдання – на нашій території, чи, наприклад, в Сирії. У багатьох випадках родичів попереджають, що у випадку розголошення інформації про загибель їхнього сина вони не отримають грошову компенсацію. Росія робить все, щоб інформація про перебування кадрових військовослужбовців ЗС РФ не стала публічною, тому що один з пунктів Мінських домовленостей – це виведення іноземних військ з нашої території. Тому, по їхнім мережам може пройти інформація, яка містить дані про загиблих росіян, але ще не факт, що це будуть справжні прізвища, – пояснює Вадим Скібіцький.

У росіян на Донбасі майже стовідсоткова забезпеченість технікою і озброєнням

Загалом, оперативна та бойова підготовка армійських корпусів повністю інтегрована у систему відповідної підготовки ЗС РФ. Її повністю контролює командування Південного військового округу. Для підготовки військ російське командування створило мережу навчальних центрів та полігонів на окупованих територіях. При цьому, підготовка здійснюється із застосуванням сучасних видів озброєння.

Головне управління розвідки МО України зібрало значну кількість доказів постачання військової техніки і боєприпасів на схід України з Росії. Всі документи та свідчення оформлені і передані МЗС України до Міжнародного суду в Гаазі. В 2017 році відбулось перше слухання, де українська сторона представила докази підтримки Росією терористичної діяльності на нашій території. Зараз підготовлений другий меморандум, який містить докази на підтвердження діяльності Росії як спонсора тероризму в Україні. В 2016 році ми підготували і презентували у Відні матеріали про військову техніку та озброєння, які були виготовлені в РФ, перебувають на озброєнні тільки ЗС РФ і були завезені на територію Донбасу для застосування в бойових діях, – говорить представник ГУР.

За даними воєнної розвідки, російські підрозділи на Донбасі, насамперед спеціальних військ, використовують штатне озброєння та техніку: засоби радіоелектронної боротьби, засоби зв’язку, безпілотні літальні апарати.

Практично вся наявна зброя у 1 і 2 АК доставлена з території Росії у 2014-2015 роках. На сьогодні на озброєнні корпусів перебуває 480 танків, до 850 бойових броньованих машин, до 750 артилерійських систем та до 200 реактивних систем залпового вогню.

Росія продовжує регулярно відправляти на схід України озброєння та військову техніку, взамін втраченої у ході бойових дій, яка підлягає ремонту або непридатної для подальшого використання.

У 2016 році до тимчасово окупованих територій з Росії прибуло близько 1270 одиниць військової техніки, серед якої танки, ББМ та артилерійські системи. В 2017 році – понад 400 одиниць. З початку цього року на Донбас доставлено понад 100 одиниць бойових броньованих машин, артилерійських систем, у тому числі і РСЗВ. Зменшення кількості постачань пов’язано зі зниженням інтенсивності бойових дій. Проте, забезпеченість 1 та 2 АК основними зразками озброєння та військової техніки становить майже 100%, – говорить Вадим Скібіцький.

Від початку збройної агресії Росія в основному постачає бойовикам техніку радянського виробництва: танки Т-72, Т-64, бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80, самохідні гаубиці калібрів 122, 152 мм 2С1 Гвоздика та 2С3 Акація, гаубиці Д-20, Д-30, Мста-Б, протитанкові комплекси Конкурс та 100 мм гармати Рапира, а також міномети калібрів 82, 120 мм Василек і Сани.

Враховуючи вичерпання лімітів на російських складах та базах зберігання певних зразків озброєння, зокрема танків Т-64, росіяни змушені відправляти на схід України танки Т-72, які виробляються в Нижньому Тагілі. Коли вони говорять, що, наприклад, ополченці воюють на танках Т-64, які були захоплені в Криму, то це повністю неправдива інформація, так як всі наші танки Т-64 були виведені з півострова. Росіяни також стверджували, що бойовики захопили техніку після боїв в Іловайську. Ми по спискам, по номерам перевірили всю українську техніку, що була виведена або знищена, або не підлягала відновленню і встановили, що без прямого постачання з території Росії окупаційні війська не мали б такої кількості озброєння і боєприпасів, – пояснює Вадим Скібіцький.

Як доказ того, що проти України на сході нашої держави воюють військові Російської Федерації варто розуміти і питання із захопленими під час бойових дій росіянами. У другій частині матеріалу читайте про ситуацію з затриманням і судовим процесом над росіянами в Україні, про можливість обміну їх на наших полонених в Донецьку та Луганську і на в’язнів Кремля, про те, наскільки такий обмін можливий і чи отримують покарання росіяни за війну на нашій території.

Дар’я Бура

ФОТО: Інформатор, УНІАН, Главред