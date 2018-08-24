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Балух втратив близько 30% ваги за час голодування – правозахисники

З початку голодування український політв’язень Володимир Балух втратив близько 30% ваги.

Після початку голодування 19 березня український політв’язень Володимир Балух втратив близько 30% ваги, повідомляє Crimean Human Rights Group.

– За інформацією родичів українця, до арешту Володимир Балух важив близько 95 кілограмів. Сьогодні кримчанин важить близько 60 кілограмів. При цьому кримська “прокуратура” стверджує, що здоров’я українця задовільне. В офіційній відповіді “прокуратура” повідомила захисту українця, що життєво важливі показники Балуха в нормі, і спеціалізованої медичної допомоги він не потребує, – йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, у сімферопольському СІЗО Балуха тричі хотіли посадити у штрафний ізолятор.

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До слова, українського політв’язня Олега Сенцова почнуть примусово годувати, якщо з’явиться загроза його життю.

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