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Болтон: Росія непрямо визнає участь у війні на Донбасі

Обговорення Росією миротворчої місії на Донбасі може бути непрямим визнанням участі у війні проти України.

ООС

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що обговорення Росією питання миротворців на Донбасі може бути непрямим визнанням участі у війні проти України, повідомляє Європейська правда.

– Сам факт того, що російська сторона бере участь у спілкуванні з розгортання миротворчих сил ООН на Донбасі – можливо, це непряме визнання Росією, що є проблеми, і вони є частиною цих проблем, – сказав Болтон.

Він додав, що деякий час назад у Сирії вбили групу бойовиків, які напали на американські сили. Як з’ясувалося пізніше, всі вбиті раніше воювали на Донбасі.

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До слова, Україна наполягатиме на введенні миротворчої місії “блакитних касок” ООН в Луганську і Донецьку область до 2019 року.

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