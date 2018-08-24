Чого найбільше хочуть українці: на Хрещатику створили карту бажань

24 серпня на Хрещатику в Києві створили величезну карту бажань. Колаж став новим національним рекордом.

Про це пише Інформатор.

На першому місці рейтингу — побажання миру Україні, завершення війни на сході країни. Говорячи про свої особисті цілі і мрії, діти і дорослі казали, що хочуть подорожувати. Учасники клеїли на свої колажі мальовничі вирізки з тревел-видань, хтось казав, що нещодавно отримав закордонний паспорт і тепер може їхати, куди захоче. На картах флешмоберів з’являлися фото гірських вершин, жвавих мегаполісів і круїзних лайнерів.

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Деякі учасники говорили, що хотіли б, щоб люди були добрішими один до одного, дарували своїм близьким щасливі моменти. Що стосується матеріальних питань, що українці хочуть обзавестися власним житлом або купити машину.

Всі бажаючі могли зробити величезний колаж, на якому розмістили свої мрії. Для того, щоб взяти участь у флешмобі, потрібно було власноруч зробити нехитрий арт, наклеївши на аркуш ватману вирізки з журналів або свої малюнки. Потім його разом з творіннями інших учасників скріпять в одну гігантську карту бажань українців.



Нагадаємо, Факти ICTV стежили за парадом у Києві в режимі онлайн.