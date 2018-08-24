День незалежності 2018: Google привітав українців з новим дудлом

Пошуковик Google привітав Україну з 27-ю річницею незалежності, присвятивши їй тематичний дудл.
Дудл від 24 серпня містить український прапор на тлі зеленого поля.
Якщо натиснути на нього, платформа відкриває пошук за ключовими словами День незалежності України 2018.
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До речі, Факти ICTV зібрали найбільш вагомі позитивні і негативні дати, якими відзначилася Україна з моменту минулого Дня незалежності.
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